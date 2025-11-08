Haberler

Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinin karavan yangınına müdahalesi kask kamerasında

Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir karavanda çıkan yangına itfaiye erlerinin müdahalesi kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir karavanda çıkan yangına itfaiye erlerinin müdahalesi kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şehitlik Mahallesi Turistik Caddesi'nde park halindeki bir karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında karavan kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde karavanın dumanla kaplandığı görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
