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Surlara çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve vatandaşlarca ikna edildi

Surlara çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve vatandaşlarca ikna edildi
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Diyarbakır'da ailevi sorunları nedeniyle surlara çıkıp intihar girişiminde bulunan 3 çocuk babası Emin U., polis ve vatandaşların yaklaşık bir saatlik ikna çabası sonucu aşağı indirildi. Sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle surlara çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve vatandaşlar tarafından ikna edilip aşağı indirildi.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan surlarda meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Emin U., ailevi sorunları nedeniyle surlara çıkıp intihar girişiminde bulundu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Surlara çıkan polis ve vatandaşlar, Emin U.'yu kararından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık bir saatlik konuşmaların ardından Emin U., ikna edilerek polis ve vatandaşların kontrolünde aşağı indirildi. Emin U.'nun sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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