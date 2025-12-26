Dicle Üniversitesi'nde intihar girişiminde bulunan şahıs çatıdan indirildi

Diyarbakır'da, üniversite içerisinden giden yollarının kapatılması sonucu Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ikna sonucu indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi içerisinden çevredeki köylere giden yol, rektörlük tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kapatma kararının ardından köy sakinlerinden Yasin B., Ziraat Fakültesi binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, branda açarak güvenlik önlemleri aldı. İbrahim B., ekiplerin ikna çalışmaları sonucu indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR