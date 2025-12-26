Haberler

Dicle Üniversitesi'nde intihar girişiminde bulunan şahıs çatıdan indirildi

Güncelleme:
Dicle Üniversitesi'nde çevre köylere giden yolların kapatılması sonrası bir şahıs Ziraat Fakültesi binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna ederek güvenli bir şekilde indirdi.

Diyarbakır'da, üniversite içerisinden giden yollarının kapatılması sonucu Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ikna sonucu indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi içerisinden çevredeki köylere giden yol, rektörlük tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kapatma kararının ardından köy sakinlerinden Yasin B., Ziraat Fakültesi binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, branda açarak güvenlik önlemleri aldı. İbrahim B., ekiplerin ikna çalışmaları sonucu indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

