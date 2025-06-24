Diyarbakır'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerlerde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerlerde Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerini barındıran konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte işçiler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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