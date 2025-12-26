Haberler

İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Ardantepe mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen34 LHL 23 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
