İnşaat işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Ardantepe mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen34 LHL 23 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR