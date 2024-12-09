Diyarbakır'da İnşaat Alanında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde inşaat alanında ağır yaralı bulunan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde 43 yaşındaki İzzet Çoban, alçı ustası olarak çalıştığı 7 katlı binada arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çoban, sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR