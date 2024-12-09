Diyarbakır'da İnşaat Alanında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde alçı ustası olarak çalışan İzzet Çoban, inşaat alanında ağır yaralı olarak bulundu ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde inşaat alanında ağır yaralı bulunan işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde 43 yaşındaki İzzet Çoban, alçı ustası olarak çalıştığı 7 katlı binada arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çoban, sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR