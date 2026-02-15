Haberler

İnşaatta başına demir saplanan işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında başına demir saplanan bir işçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, çevre güvenliği sağlandıktan sonra titiz bir çalışma ile yaralıyı bulunduğu noktadan kontrollü şekilde çıkarttı. Ağır yaralı olarak kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

