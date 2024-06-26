Diyarbakır'da inanılmaz hırsızlık: Bariyer aküsünü çaldıkları için tren ve araç çarpıştı

Diyarbakır'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle trenin hafif ticari araca çarptığı 2 kişinin yaralandığı kazada, bariyer akülerinden birinin çalındığı belirlendi. Çekçek ile aküyü götürdükleri tespit edilip gözaltına alınan ve toplam 37 suç kaydı sahip oldukları öğrenilen 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAZA YAPAN ARAÇ 70 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu oldu.

AKÜYÜ ÇEKÇEK İLE ÇALMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin kazayla ilgili çalışmasında 2 şüphelinin çekçek ile gelip akülerden 1'ini götürdüğü tespit edildi. Şüphelilerden M.E.Ç.'nin 5 kez otodan, 1 kez evden ve 1 kez de iş yerinden hırsızlık olmak üzere 33, S.C.D.'nin de hırsızlıktan 4 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.