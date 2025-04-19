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Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı
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Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Harmanlı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 5'i silahla toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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