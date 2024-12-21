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Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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