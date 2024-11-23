Diyarbakır'da Huzur Uygulaması: 1 Kişi Tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, 769 şahıs ve 251 araç sorgulandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 12 kişi hakkında işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "huzur ve güven" uygulamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İlçede dün suç ve suçluyu önlemeye yönelik huzur ve güven uygulaması kapsamında 8 farklı uygulama noktasında 81 personel, 11 sabit ekip ve 2 seyir halinde ekibin katılımıyla sorgulamalar yapıldı.
Sorgulamada; 769 şahıs, 251 araç, 7 metruk bina ve çevresi, 9 park ve bahçe, 3 mezarlık ve çevresi otogar ve çevresi, sorgulanıp kontrol edildi. Son 10 gün içerisinde yapılan uygulamalarda, uyuşturucu madde kullanan 12 şüpheliye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem yapılmış olup, şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Uygulamalarda,3 parça 20 gram metamfetamin, 32 parça (satışa hazır) 52 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. - DİYARBAKIR
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