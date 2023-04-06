Diyarbakır'da husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı
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Diyarbakır'da, dün Dicle Üniversitesi sınırları içinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da, dün Dicle Üniversitesi sınırları içinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı durak yakınında dün, Mehmet Faruk Turan'ın silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlı Mehmet İhsan Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İhsan Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa