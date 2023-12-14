Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerin çağrısı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarından gelecek bir haber ümidiyle oturma eylemlerini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarından gelecek bir haber ümidiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 604 gündür sürdürüyor.

Kızı Fadime'nin Bitlis'te üniversite okurken 2 arkadaşı tarafından kandırıldığını iddia eden anne Hatice levent, evladına geri gelmesi için çağrıda bulundu.

Kızını çok özlediğini ifade eden Levent, "Fadime'm Bitlis'te üniversite okurken iki arkadaşı onu kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı bende ayırdılar, inşallah onlarında yerleri yurtları olmaz. Fadime, kızım beni görüp duyuyorsan askerimize polisimize teslim ol. Arkadaşlarını da al gel artık. Çadırda annelerin babaların gözyaşları sel oldu" dedi.

Oğlun Eren'den 10 yıldır haber alamadığını ileri süren anne Fadime Aksu, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunu alamdan hiçbir yere gitmeyeceğini vurgulayan Aksu, "10 yıldır evladımdan haber alamıyorum. 5 yıldır oğlum için çadırda eylem yapıyorum. Yılmayacağım, evladımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Eren, artık bittim, tükendim. Ne olur artık dön gel. Devletimiz güçlü devlet gel teslim ol. O dağdakilere inanma, onlar yalancı, onlar seni bende aldı" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR