İtfaiye erleri havalandırma boşluğunda kalan kedi için seferber oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitenin havalandırma boşluğunda yavru kedi mahsur kaldı. Durumu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye erleri, kırıcıyla duvarı delip mahsur kalan kediyi kurtardı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı