Diyarbakır'da Hapis Cezası Olan Zanlı Baza Altında Yakalandı

Diyarbakır'da Hapis Cezası Olan Zanlı Baza Altında Yakalandı
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Diyarbakır'da Hapis Cezası Olan Zanlı Baza Altında Yakalandı
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Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekipleri tarafından baza altında saklanırken yakalandı. Hakkında yağma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Kayapınar ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı baza altında saklanırken yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından baza altında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hapis cezası olan şahısları tek tek yakalıyor. Hakkında yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan Ş.B, uzun süredir polisten kaçıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti.

Söz konusu adreste yapılan operasyon sonucunda şüphelinin bazanın altında saklandığı görevliler tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilmiş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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