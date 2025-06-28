Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç, park halindeki iki araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın park halindeki iki araca çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Üçkuyu Mahallesi Pasur Caddesi'nde 07 AJE 482 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Kazanın etkisiyle aracın sağ ön tekeri yerinden koparak fırladı. Kazaca yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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