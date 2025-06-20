Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Kontrolden Çıktı, Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde savrulan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karababa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarına savrularak taşlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR