Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Kontrolden Çıktı, Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Kontrolden Çıktı, Sürücü Yaralandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol kenarına savrularak taşlara çarptı. Olayda hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde savrulan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karababa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarına savrularak taşlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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