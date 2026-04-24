Diyarbakır'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tesis kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı