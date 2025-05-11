Diyarbakır'da Fotoğraf Çekerken Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da fotoğraf çekmek isteyen çocuk Malabadi Çayı'nda hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip düştüğü Malabadi Çayı'nda hayatını kaybetti.

Edinile bilgilere göre, ilçenin Malabadi Çayı'nda fotoğraf çekmek isteyen Mazlum Kılıç (15), dengesini kaybedip kayalık alandan suya düştü. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, DÜAK, itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman itfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinden Mehmet Aktan, yıllardan beri bölgede yaşanan boğulma olaylarının yüzde 80'ninin bilinçsiz bir şekilde sulara yaklaşmak olduğunu belirterek, "Uyarılarımız aileleredir. Kesinlikle yaz aylarında çocuklarını takip etsinler. Havuzlara göndersinler. Nehirler yüzmek için değildir" dedi.

DÜAK Arama Kurtarma Ekip Lideri Mehmet Turgut Tayuzak ise, "Aileye baş sağlığı diliyoruz. Umarım bundan sonra böyle vakalar olmaz. Rabbim sabır versin" ifadelerinde bulundu.