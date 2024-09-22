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Diyarbakır'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve dolu yağışları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji, ani sel ve su baskınına karşı uyardı.

Diyarbakır'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, fırtına ve ardından etkili olan doludan kaçmak için bina girişlerine sığındı. Öğleden sonra aniden etkili olan fırtına bir süre sonra yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Fırtına ağaçları yerinden oynatırken, ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede caddeleri beyaza bürüdü.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü ani sel, su baskınları ve yıldırımlara karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Gaziantep ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Elazığ çevrelerinde gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Diyarbakır'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa

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