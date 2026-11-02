Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'da drift atarak ilerleyen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fırat Bulvarı Stadyum yolunda drift yaptığı tespit edilen sürücüye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi maddesi uyarınca 140 bin lira idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesinin de 60 gün süreyle geri alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı