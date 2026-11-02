Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Fırat Bulvarı Stadyum yolu üzerinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Emniyet, sürücü belgesinin de 60 gün süreyle geri alındığını açıkladı.

Diyarbakır'da drift atarak ilerleyen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fırat Bulvarı Stadyum yolunda drift yaptığı tespit edilen sürücüye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi maddesi uyarınca 140 bin lira idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesinin de 60 gün süreyle geri alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı

20 yıl sonra buluştular! Herkes aynı detaya takıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
Almanya'da milletvekillerinin telefonlarına casus yazılım saldırı girişimi doğrulandı

Avrupa devinde skandal! Listede milletvekilleri ve bakanlar

64 kişiye mezar olan Proton Apartmanı davasında karar! Müteahhide 'indirimli' 13 yıl 4 ay hapis

64 canın mezarı! Müteahhide "indirimli" ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi
Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti! 19 yaşında can verdi

Futbol oynamaya gitti, hayatından oldu! Son anları kamerada
Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

Bu fotoğrafları paylaşıyordu! Sonu kötü bitti