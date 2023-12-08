Diyarbakır'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 2 hükümlü yakalandı. İ.A. ve M.A.A. isimli şüpheliler, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan suçlardan dolayı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafında yapılan çalışmalarda 2 firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, nitelikli suçlar çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda haklarında 25 ile 27 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yakalandığı belirtildi. 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve 'Kasten Öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. isimli 2 şüpheli, icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR