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Diyarbakır'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 2 hükümlü yakalandı. İ.A. ve M.A.A. isimli şüpheliler, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan suçlardan dolayı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafında yapılan çalışmalarda 2 firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, nitelikli suçlar çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda haklarında 25 ile 27 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yakalandığı belirtildi. 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve 'Kasten Öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. isimli 2 şüpheli, icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır JASAT Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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