Diyarbakır'da Fabrika Deposunda Yangın, 3 Yavru Kedi Kurtarıldı

Diyarbakır'da bir fabrika deposunda çıkan ve 2 depoya daha sıçrayan yangın söndürüldü

Yangında dumandan etkilenen 3 yavru kedi jandarma tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 3 kedi yavrusu jandarma personelince kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Mega Sanayi Sitesi'nde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 3 yavru kedi jandarma personelince kurtarıldı.