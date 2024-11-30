Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Vatandaş Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen ev yangınında itfaiye ekipleri, 4. katında yangın çıkan binadan mahsur kalan 2 vatandaşı kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da ev yangını: 2 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.
Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahsur kalan 2 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.