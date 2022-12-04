Yer: Diyarbakır! Gece karanlığında sokakta yürüyen vatandaş korkunç manzarayı görünce hemen polisi aradı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüksek gerilimli elektrik direğine çıkan genç hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen ekipler ise asılı kalan gencin cansız bedenini direkten indirdi. Diyarbakır'da 20'li yaşlarındaki Bekir Aydın, kaçak şekilde inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak kablo kesmeye çalıştı. Akıma kapılan genç direkte asılı kaldı. EKİPLER SEVK EDİLDİ Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik şirketi görevlileri geldi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi. Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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