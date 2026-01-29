Haberler

Elektrik direğindeki yangına müdahale, itfaiye erinin gözünden kayda alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangın, itfaiye erinin kask kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde elektrik direğindeki yangına müdahale, itfaiye erinin kask kamerasıyla kayda alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mezopotamya Bulvarı'nda bulunan elektrik direğinin üstündeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale edip söndürürken, o anlar kask kamerasınca kayda alındı. - DİYARBAKIR

