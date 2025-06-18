Diyarbakır'da Elektrik Akımına Kapılan 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün ilçenin Yarımkaş Mahallesi'nde 10 yaşındaki Hasan Gülçer, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gülçer, ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR