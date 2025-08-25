Diyarbakır'da El Freni Unutulan Otomobilin Duvara Çarpma Anları Kamerada
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil duvara çarparak kaydı. Olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin duvara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçenin kırsal Sağdıçlı Mahallesi Değirmentepe Küme Evleri'nde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak duvara çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin kapısı açık bir süre sonra kaydığı ve duvara çarptığı görüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa