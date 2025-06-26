Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen koordinasyon toplantısında, bölge illerinin düzensiz göç hareketliliği ve alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi. Vali Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya bölge valileri ve Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

Diyarbakır'da 5. bölge düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun koordinasyonunda Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinin sınır hatlarında yaşanan düzensiz göç hareketliliği, alınan güvenlik önlemleri, yakalanan düzensiz göçmen sayıları, sınır güvenliği uygulamaları ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen yöntemler ele alındı. Bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmaların genel durumu değerlendirilerek bilgi paylaşımı sağlandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile ilgili illerin Göç İdaresi Müdürleri katılım sağladığı toplantı sonunda; düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin bölgesel ölçekte daha koordineli şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte el sıkıştığı takım
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.