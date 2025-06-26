Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da 5. bölge düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun koordinasyonunda Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinin sınır hatlarında yaşanan düzensiz göç hareketliliği, alınan güvenlik önlemleri, yakalanan düzensiz göçmen sayıları, sınır güvenliği uygulamaları ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen yöntemler ele alındı. Bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmaların genel durumu değerlendirilerek bilgi paylaşımı sağlandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile ilgili illerin Göç İdaresi Müdürleri katılım sağladığı toplantı sonunda; düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin bölgesel ölçekte daha koordineli şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı. - DİYARBAKIR