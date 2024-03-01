Düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık fena karıştı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

ADAYLIK NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi. Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.

DAVETLİLER SALONU TERK EDİNCE DÜĞÜN SONA ERDİ

Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı. Polisin düğün salonu önünde bekleyişi sürerken, baygınlık geçiren kişilere de sağlık görevlileri müdahale etti.