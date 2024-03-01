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Düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık fena karıştı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda karşılaşan akraba iki muhtar adayı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adaylık nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireylerinin takı töreni sırasında yaşadıkları yumruklu kavgada bazı davetliler baygınlık geçirirken, arbede polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Diyarbakır'da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Diyarbakır'daki düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık savaş alanına döndü

ADAYLIK NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki muhtar adayı ve aile bireyleri bir yakınlarının düğününde bir araya geldi. Muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet oluşan aile bireyleri takı töreni sırasında tartıştı. Bazı davetlilerin de araya girdiği sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetliler baygınlık geçirdi.

Diyarbakır'daki düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık savaş alanına döndü

DAVETLİLER SALONU TERK EDİNCE DÜĞÜN SONA ERDİ

Düğün salonunda çalışanların yanı sıra ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga nedeniyle davetliler salonu terk edince düğün de sona erdi. Damat ve gelin takı töreninin ardından güvenlik önlemlerinin alındığı salondan ayrıldı. Polisin düğün salonu önünde bekleyişi sürerken, baygınlık geçiren kişilere de sağlık görevlileri müdahale etti.

Diyarbakır'daki düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır'daki düğünde seçim kavgası! İki muhtar adayı takı töreninde karşılaştı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kavga 3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Haci Taştan:

E devletle birlikte muhtarlarin hic bir gorevi kalmadi halka kulfet. Sirf oy toplama araci olarak kullaniliyorlat ve kaldirilmalilar. Sigorta devket tarafindan odenip maaslarda asgari ucrete cikinca ustune birde esine temsil. Parasi verilince 1. Mahallede 7_10 aday. Ikti

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Serdar Bilinen:

muhtarlıklar kaldırılmalıdır devlet bosu bosuna bunlara para ödüyor, zaten seçimden sonra da vergiler hersey ucacak,,,

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Tamer Çakır:

ikisininde adaylığının düşürülmesi gereklidir şeçim kurulu göreve

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