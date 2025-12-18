Patlattığı havai fişekler sonu oluyordu

Diyarbakır'da düğün sonrası atılan havai fişekler bir kişinin elinde patladı. Olayda faciadan dönülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sonrası bir grup, yanlarında getirdikleri havai fişekleri patlatmaya başladı. Havai fişeklerin bulunduğu kutuyu elinde taşıyan şahıs, fişeğin elinde patlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Kutuyu bir anda yere atan şahıs bölgeden uzaklaşmaya çalışırken fişekler de ardı ardına patlamaya devam etti. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR