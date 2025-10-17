Diyarbakır'da Düğün Cinasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çermik ilçesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki akraba grup arasında düğünde çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Kavga davetlilerin araya girmesiyle sonlanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR