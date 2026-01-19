Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergani ilçesinde meydana geldi. 26 AAV 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
