Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Kaybolan Şahıs Bulundu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 48 yaşındaki Sedat Karagöz'ün cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları sonucunda ulaşılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Diyarbakır'da girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez Sur ilçesi Kırklardağı mevkisinde Sedat Karagöz'ün (48) girdiği Dicle Nehri'nde kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Karagöz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa