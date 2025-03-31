Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Kaybolan Şahıs Bulundu

Diyarbakır'da girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Sur ilçesi Kırklardağı mevkisinde Sedat Karagöz'ün (48) girdiği Dicle Nehri'nde kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Karagöz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - DİYARBAKIR