Diyarbakır'da Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Huzur Uygulaması

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 'çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik' huzur uygulaması yapıldı.

İl merkezinde Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerinin de desteğiyle oluşturulan 40 ekipten oluşan toplam 100 personel ile uygulama yapıldı. Uygulamada öğrencilerin bulunabileceği veya okul dışı kişilerin öğrenciler ile temas sağlayabileceği okullar çevresinde etki alanları olan metruk binalar, internet kafeler, kahve ve kıraathaneler, oyun salonları, market ve büfeler, okul servisleri dahil olmak üzere birçok noktada kontroller yapıldı. 72 okul ve okul çevresi kontrol edilirken, 465 kişi de sorgulandı. 136 araç kontrol edilerek, 24 parkta denetim gerçekleştirildi. 27 araca toplam 178 bin 850 lira ceza yazıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi. - DİYARBAKIR