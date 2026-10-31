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Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metali itfaiye erleri keserek çıkardı

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Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metali itfaiye erleri keserek çıkardı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metali itfaiye erleri keserek çıkardı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Dönümlü Mahallesi'nde bir apartmanda çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye erleri, metali keserek çıkardı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dönümlü Mahallesi'ndeki bir apartmanda çocuğun oynadığı metal parmağına sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu metal kesilerek çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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