Diyarbakır'da binanın kolonu çatladı, 83 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın kolonunda çatlak meydana gelmesi sonucu, yanındaki müstakil ev ve başka bir apartmandan toplam 83 kişi tahliye edildi. Olay yerine AFAD ve diğer ekipler sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın kolonunda çatlak meydana gelmesi sonucu, yanındaki müstakil ve başka bir apartmandan toplam 83 kişi tahliye edildi.

İlçenin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında biri çatlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.

Bakır3 Apartmanı ve tedbir amaçlı müstakil bir ev ile bitişiğindeki başka apartmandan toplam 83 kişi tahliye edildi.

Zabıta ekipleri kontroller sonrası apartman mühürledi. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
