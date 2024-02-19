Diyarbakır'da camiden çocukları korkutan şahıs gözaltına alındı
Diyarbakır Valiliği, camiden çocukları bıçakla korkutan şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli S.S.'nin (70) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır Valiliği, camiden çocukları bıçakla korkutan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.
Şüpheli S.S.'nin (70) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, 3 Şubat'ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. - DİYARBAKIR