Diyarbakır'da çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Makam Dağı mevkiinde mahsur kalan A.Ç. (15) ve B.T. (13), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuklar, çalışmalar sonucu mahsur kaldıkları yerden alınarak sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. - DİYARBAKIR