Hastalanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşürdü, her yerde onu arıyor

Diyarbakır'da rahatsızlanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşüren besici, kayıp hayvanının bulunmasını istiyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi'nde yaşandı. Mesut Karapolat, hastalanan buzağısını veterinere götürmek için kamyonete bindirdi. İlçe merkezinde veterinere gelen Karpolat, hayvanının kamyonette olmadığını gördü. Geri dönüp buzağısını arayan Karpolat'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Karpolat, "Hayvanım akşam rahatsızlandı süt içmedi, ben de onu ilçe merkezine tedavi için götürmek istedim. İlçe merkezine veterinere ulaştığımda, buzağımın kamyonette olmadığını gördüm ve hemen geri döndüm yolda tüm aramama rağmen maalesef bulamadım. Buzağımın annesi üzülüyor, bulunup bana teslim edilmesini istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı