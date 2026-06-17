Haberler

Hastalanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşürdü, her yerde onu arıyor

Hastalanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşürdü, her yerde onu arıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da rahatsızlanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşüren besici Mesut Karapolat, kayıp hayvanının bulunmasını istiyor.

Diyarbakır'da rahatsızlanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşüren besici, kayıp hayvanının bulunmasını istiyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi'nde yaşandı. Mesut Karapolat, hastalanan buzağısını veterinere götürmek için kamyonete bindirdi. İlçe merkezinde veterinere gelen Karpolat, hayvanının kamyonette olmadığını gördü. Geri dönüp buzağısını arayan Karpolat'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Karpolat, "Hayvanım akşam rahatsızlandı süt içmedi, ben de onu ilçe merkezine tedavi için götürmek istedim. İlçe merkezine veterinere ulaştığımda, buzağımın kamyonette olmadığını gördüm ve hemen geri döndüm yolda tüm aramama rağmen maalesef bulamadım. Buzağımın annesi üzülüyor, bulunup bana teslim edilmesini istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
Beylikdüzü metrobüste “Yan Baktın” cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bir sigara izmariti 33 milyon TL zarara yol açtı
Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor