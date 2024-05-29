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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 113 bin kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 113 bin kök kenevir bitkisi bulundu ve imha edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki ayrı noktada jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Hani ilçesi Yukarıturalı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu operasyonda, iki ayrı noktada ele geçirilen 113 bin kök kenevir bitkisinin numunesi alınmasını müteakip imha edildiği açıklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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