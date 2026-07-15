Yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir büfede çıkan yangın sonucu mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Peyas Mahallesi'nde bir büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, söndürme işlemi sırasında sesi duyarak kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartıp suyla serinletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı