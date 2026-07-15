Haberler

Yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir büfede çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak suyla serinletildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir büfede çıkan yangın sonucu mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Peyas Mahallesi'nde bir büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, söndürme işlemi sırasında sesi duyarak kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartıp suyla serinletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Milyarlarca liralıyı böyle kaldırmışlar! 159 şüpheli yakalandı
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun: AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba