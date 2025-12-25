Haberler

Diyarbakır'da poşet içinde kadın cesedi bulundu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binanın boş dairesinde 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait ceset poşet içinde bulundu. Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sümeyye D.'nin cenazesi adli tıpa gönderildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede poşet içinde bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesediyle karşılaştı.

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğunu belirledi.

Sümeyye D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

