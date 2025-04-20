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Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesi Geçirenler El Ele Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nde suya düşen bir vatandaş, çevredeki insanların el ele vererek oluşturduğu zincirle kurtarıldı. Yüzme bilmeyen kişi akıntıya kapıldığında, çevredekiler hızla harekete geçti.

Diyarbakır'da boğulma tehlikesi geçirenleri el ele vererek böyle kurtardılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nde dengesini kaybederek suya düşen şahıs, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün Malabadi Köprüsü'nde serinlemek için suya eğilen bir vatandaş, ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen kişi akıntıya kapılarak çırpınmaya başlayınca, hemen peşinden bir kişi atlayarak onu kurtarmak istedi. Çevredeki vatandaşlar el ele tutuşarak zinciri oluşturup suya düşenleri kıyıya çekti. İki kişi son anda boğulma tehlikesi geçirmekten kurtarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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