Diyarbakır'da Bin Dönüm Buğday ve Arpa Yangında Kül Oldu
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, Mermer Mahallesi'nde çıkan yangında bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa tarlasında büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçilmemiş bin dönümden fazla buğday ve arpa yangında kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle biçilmemiş buğday ve arpa tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.
Yangın, vatandaşların traktörleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa