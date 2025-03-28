Diyarbakır'da Bayramda Trafik Denetimleri Artıyor
Diyarbakır'da bayram tatilinde trafik polislerinin denetimleri artırılacak. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 9 gün boyunca vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için çeşitli denetim yöntemleri uygulanacak.
Diyarbakır'da bayramda tatilinde trafik denetimleri artıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da trafik polislerinin bayram tatilinde denetimleri artıyor.
Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için çeşitli denetim yöntemleriyle 9 günlük tatil boyunca çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. Trafik ekipler, sürücülere güvenlik yolculuk konunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa