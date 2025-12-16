Haberler

Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği dehşeti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar, sokak hayvanlarıyla ilgili müdahale talep ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan M.K. (45) isimli kadın ve S.Ö. (55), el ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler yaralanan vatandaşların yardımına koşarken saldırgan köpek kalabalığa saldırdı. Hastaneye sevk edilen 2 yaralı tedavileri sonrası tabucu edildi.

Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten vatandaşlardan Habip Yıldız, "Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

