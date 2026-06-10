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Diyarbakır'da 5'inci kattan düşen genç hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5. kattaki balkondan düşen 15 yaşındaki Ömer Ateş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diyarbakır'da 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Önceki gün 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 15 yaşındaki Ömer Ateş, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ateş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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