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Diyarbakır'da Balık Avı Sırasında Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde balık avlamak isterken kullandığı serpme ağı boynuna dolanan şahıs suya düştü. Şahsın arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kocaköy ilçesindeki Ambar Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla balık tutmak isteyen Askeri K. (30), çaya attığı serpme ağına takıldı. Ağ boynuna dolanınca dengesini kaybeden adam suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren Askeri K.'yi arkadaşları çaydan çıkarıp kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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