Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Yanmış Cesetleri Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Baba ve Oğulun Yanmış Cesetleri Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yanmış halde bulunan baba ve oğulun cesetleri için 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun cesetlerinin yanmış halde bulunma olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İlçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir kamyonet ile birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) yanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı. Cenazeler ise otopsi işlemleri İstanbul'da devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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